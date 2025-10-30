Direktori Syarikat
XPO Logistics
XPO Logistics Saintis Data Gaji

Pakej pampasan Saintis Data median in United States di XPO Logistics berjumlah $142K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan XPO Logistics. Kemaskini terakhir: 10/30/2025

Pakej Median
XPO Logistics
Analyst
Ann Arbor, MI
Jumlah setahun
$142K
Tahap
L4
Asas
$123K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$19K
Tahun di syarikat
4 Tahun
Tahun pengalaman
12 Tahun
Apakah tahap kerjaya di XPO Logistics?
Penyerahan Gaji Terkini
Sumbang

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Saintis Data di XPO Logistics in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $163,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di XPO Logistics untuk peranan Saintis Data in United States ialah $142,000.

