Xperi Akauntan Gaji

Purata jumlah pampasan Akauntan in United States di Xperi berkisar dari $63.8K hingga $87K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Xperi. Kemaskini terakhir: 10/29/2025

Purata Jumlah Pampasan

$68.3K - $82.5K
United States
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
$63.8K$68.3K$82.5K$87K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Xperi, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (25.00% tahunan)



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Akauntan di Xperi in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $87,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Xperi untuk peranan Akauntan in United States ialah $63,750.

