Purata jumlah pampasan Jualan in Netherlands di XPENG Motors 小鹏汽车 berkisar dari €43.3K hingga €60.3K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan XPENG Motors 小鹏汽车. Kemaskini terakhir: 10/30/2025

Purata Jumlah Pampasan

€46.4K - €54.6K
Netherlands
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
€43.3K€46.4K€54.6K€60.3K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di XPENG Motors 小鹏汽车, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (6.25% suku tahunan)



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jualan di XPENG Motors 小鹏汽车 in Netherlands berada pada jumlah pampasan tahunan €60,264. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di XPENG Motors 小鹏汽车 untuk peranan Jualan in Netherlands ialah €43,266.

