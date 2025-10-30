Direktori Syarikat
Purata jumlah pampasan Jurutera Perkakasan in China di XPENG Motors 小鹏汽车 berkisar dari CN¥245K hingga CN¥348K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan XPENG Motors 小鹏汽车. Kemaskini terakhir: 10/30/2025

Purata Jumlah Pampasan

CN¥279K - CN¥330K
China
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
CN¥245KCN¥279KCN¥330KCN¥348K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di XPENG Motors 小鹏汽车, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (6.25% suku tahunan)



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perkakasan di XPENG Motors 小鹏汽车 in China berada pada jumlah pampasan tahunan CN¥348,473. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di XPENG Motors 小鹏汽车 untuk peranan Jurutera Perkakasan in China ialah CN¥245,446.

