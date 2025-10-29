Direktori Syarikat
XP
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Pengurus Kejuruteraan Perisian

  • Semua Gaji Pengurus Kejuruteraan Perisian

XP Pengurus Kejuruteraan Perisian Gaji

Pakej pampasan Pengurus Kejuruteraan Perisian median in Brazil di XP berjumlah R$590K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan XP. Kemaskini terakhir: 10/29/2025

Pakej Median
company icon
XP
Software Engineering Manager
Sao Paulo, SP, Brazil
Jumlah setahun
R$590K
Tahap
L5
Asas
R$201K
Stock (/yr)
R$0
Bonus
R$390K
Tahun di syarikat
2-4 Tahun
Tahun pengalaman
11+ Tahun
Apakah tahap kerjaya di XP?
Block logo
+R$318K
Robinhood logo
+R$488K
Stripe logo
+R$110K
Datadog logo
+R$192K
Verily logo
+R$121K
Don't get lowballed
Penyerahan Gaji Terkini
TambahTambah KompTambah Pampasan

Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksport DataLihat Pekerjaan Terbuka

Sumbang

Dapatkan Gaji Disahkan dalam Peti Masuk Anda

Langgan untuk disahkan Pengurus Kejuruteraan Perisian tawaran.Anda akan menerima pecahan butiran pampasan melalui e-mel. Ketahui Lebih Lanjut

Laman web ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Dasar Privasi dan Syarat Perkhidmatan Gugel terpakai.

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di XP in Brazil berada pada jumlah pampasan tahunan R$1,053,824. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di XP untuk peranan Pengurus Kejuruteraan Perisian in Brazil ialah R$533,017.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk XP

Syarikat Berkaitan

  • Square
  • Apple
  • DoorDash
  • Google
  • SoFi
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain