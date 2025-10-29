Direktori Syarikat
XP
XP Jurutera Perisian Gaji

Pakej pampasan Jurutera Perisian median in Brazil di XP berjumlah R$112K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan XP. Kemaskini terakhir: 10/29/2025

Pakej Median
company icon
XP
Software Engineer
Sao Paulo, SP, Brazil
Jumlah setahun
R$112K
Tahap
L3
Asas
R$79.2K
Stock (/yr)
R$0
Bonus
R$32.8K
Tahun di syarikat
3 Tahun
Tahun pengalaman
3 Tahun
Apakah tahap kerjaya di XP?
+R$318K
+R$318K
+R$488K
+R$488K
+R$110K
+R$110K
+R$192K
+R$192K
+R$121K
+R$121K
Penyerahan Gaji Terkini
Gaji Latihan Industri

Jawatan Termasuk

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di XP in Brazil berada pada jumlah pampasan tahunan R$340,295. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di XP untuk peranan Jurutera Perisian in Brazil ialah R$115,363.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk XP

Sumber Lain