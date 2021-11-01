Xiaomi Gaji

Direktori Syarikat
Gaji Xiaomi berkisar dari $19,587 dalam jumlah pampasan setahun untuk Penganalisis Keselamatan Siber di peringkat rendah hingga $522,375 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Xiaomi. Dikemas kini terakhir: 9/11/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $43.6K
Akauntan
$49.8K
Pengurus Operasi Perniagaan
$124K

Pembangunan Perniagaan
$106K
Khidmat Pelanggan
$24.1K
Jurutera Perkakasan
$56.5K
Pemasaran
$197K
Pengurus Produk
$69.8K
Pengurus Projek
$45.3K
Jualan
$51.3K
Penganalisis Keselamatan Siber
$19.6K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$522K
Arkitek Penyelesaian
$236K
Pengurus Program Teknikal
$47.1K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Xiaomi ialah Pengurus Kejuruteraan Perisian at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $522,375. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Xiaomi ialah $53,899.

