Pakej pampasan Pengurus Kejuruteraan Perisian median in Canada di Xero berjumlah CA$201K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Xero. Kemaskini terakhir: 10/29/2025

Pakej Median
company icon
Xero
Software Engineering Manager
Toronto, ON, Canada
Jumlah setahun
CA$201K
Tahap
hidden
Asas
CA$178K
Stock (/yr)
CA$22.2K
Bonus
CA$0
Tahun di syarikat
5-10 Tahun
Tahun pengalaman
11+ Tahun
Apakah tahap kerjaya di Xero?
Block logo
+CA$80.4K
Robinhood logo
+CA$123K
Stripe logo
+CA$27.7K
Datadog logo
+CA$48.5K
Verily logo
+CA$30.5K
Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Xero, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di Xero in Canada berada pada jumlah pampasan tahunan CA$232,790. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Xero untuk peranan Pengurus Kejuruteraan Perisian in Canada ialah CA$200,610.

Sumber Lain