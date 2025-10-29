Pampasan Jurutera Perisian in New Zealand di Xero berkisar dari NZ$88.2K seyear untuk Associate Software Engineer hingga NZ$186K seyear untuk Lead Software Engineer. Pakej pampasan yearan median in New Zealand berjumlah NZ$141K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Xero. Kemaskini terakhir: 10/29/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
Associate Software Engineer
NZ$88.2K
NZ$84K
NZ$4.2K
NZ$0
Software Engineer
NZ$134K
NZ$120K
NZ$13.4K
NZ$0
Senior Software Engineer
NZ$154K
NZ$139K
NZ$13.8K
NZ$378.7
Lead Software Engineer
NZ$186K
NZ$166K
NZ$15.3K
NZ$4.3K
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Xero, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:
25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)
25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)
25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)
25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)