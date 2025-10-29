Direktori Syarikat
Xero
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Jurutera Perisian

  • Semua Gaji Jurutera Perisian

Xero Jurutera Perisian Gaji

Pampasan Jurutera Perisian in New Zealand di Xero berkisar dari NZ$88.2K seyear untuk Associate Software Engineer hingga NZ$186K seyear untuk Lead Software Engineer. Pakej pampasan yearan median in New Zealand berjumlah NZ$141K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Xero. Kemaskini terakhir: 10/29/2025

Purata Pampasan Mengikut Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
Associate Software Engineer
(Tahap Permulaan)
NZ$88.2K
NZ$84K
NZ$4.2K
NZ$0
Software Engineer
NZ$134K
NZ$120K
NZ$13.4K
NZ$0
Senior Software Engineer
NZ$154K
NZ$139K
NZ$13.8K
NZ$378.7
Lead Software Engineer
NZ$186K
NZ$166K
NZ$15.3K
NZ$4.3K
Block logo
+NZ$98.9K
Robinhood logo
+NZ$152K
Stripe logo
+NZ$34.1K
Datadog logo
+NZ$59.7K
Verily logo
+NZ$37.5K
Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Gaji Latihan Industri

Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Xero, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)



Jawatan Termasuk

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di Xero in New Zealand berada pada jumlah pampasan tahunan NZ$185,778. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Xero untuk peranan Jurutera Perisian in New Zealand ialah NZ$141,173.

