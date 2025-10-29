Direktori Syarikat
Xero Jualan Gaji

Purata jumlah pampasan Jualan in Singapore di Xero berkisar dari SGD 99.1K hingga SGD 135K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Xero. Kemaskini terakhir: 10/29/2025

Purata Jumlah Pampasan

SGD 106K - SGD 128K
Singapore
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
SGD 99.1KSGD 106KSGD 128KSGD 135K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Xero, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jualan di Xero in Singapore berada pada jumlah pampasan tahunan SGD 135,199. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Xero untuk peranan Jualan in Singapore ialah SGD 99,068.

