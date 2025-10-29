Direktori Syarikat
Xero
Xero Perekrut Gaji

Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Xero. Kemaskini terakhir: 10/29/2025

Purata Jumlah Pampasan

A$110K - A$128K
Australia
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
A$97.2KA$110KA$128KA$141K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Xero, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Perekrut di Xero in Australia berada pada jumlah pampasan tahunan A$141,024. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Xero untuk peranan Perekrut in Australia ialah A$97,176.

