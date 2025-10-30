Direktori Syarikat
X-Team
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Jurutera Perisian

  • Semua Gaji Jurutera Perisian

X-Team Jurutera Perisian Gaji

Pakej pampasan Jurutera Perisian median in Brazil di X-Team berjumlah R$542K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan X-Team. Kemaskini terakhir: 10/30/2025

Pakej Median
company icon
X-Team
Software Engineer
hidden
Jumlah setahun
R$542K
Tahap
Senior
Asas
R$528K
Stock (/yr)
R$0
Bonus
R$13.8K
Tahun di syarikat
0 Tahun
Tahun pengalaman
9 Tahun
Apakah tahap kerjaya di X-Team?
Block logo
+R$320K
Robinhood logo
+R$491K
Stripe logo
+R$110K
Datadog logo
+R$193K
Verily logo
+R$121K
Don't get lowballed
Penyerahan Gaji Terkini
TambahTambah KompTambah Pampasan

Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksport DataLihat Pekerjaan Terbuka
Gaji Latihan Industri

Sumbang

Dapatkan Gaji Disahkan dalam Peti Masuk Anda

Langgan untuk disahkan Jurutera Perisian tawaran.Anda akan menerima pecahan butiran pampasan melalui e-mel. Ketahui Lebih Lanjut

Laman web ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Dasar Privasi dan Syarat Perkhidmatan Gugel terpakai.

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di X-Team in Brazil berada pada jumlah pampasan tahunan R$620,550. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di X-Team untuk peranan Jurutera Perisian in Brazil ialah R$543,326.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk X-Team

Syarikat Berkaitan

  • Pinterest
  • Intuit
  • Databricks
  • Microsoft
  • Flipkart
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain