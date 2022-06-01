Direktori Syarikat
WSO2
WSO2 Gaji

Gaji WSO2 berkisar dari $7,914 dalam jumlah pampasan setahun untuk Saintis Data di peringkat rendah hingga $203,975 untuk Arkitek Penyelesaian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas WSO2. Dikemas kini terakhir: 9/2/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $20K

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Saintis Data
$7.9K
Arkitek Penyelesaian
$204K

Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di WSO2 ialah Arkitek Penyelesaian at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $203,975. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di WSO2 ialah $20,028.

