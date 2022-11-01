Wrapbook Gaji

Direktori Syarikat
Gaji Wrapbook berkisar dari $106,788 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jualan di peringkat rendah hingga $234,600 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Wrapbook. Dikemas kini terakhir: 9/2/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $145K
Pemasaran
$178K
Pengurus Produk
$132K

Jualan
$107K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$235K
Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Wrapbook, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)

Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Wrapbook ialah Pengurus Kejuruteraan Perisian at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $234,600. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Wrapbook ialah $145,348.

