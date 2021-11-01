Direktori Syarikat
Woven by Toyota
Woven by Toyota Gaji

Gaji Woven by Toyota berkisar dari $66,772 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jurutera Perisian di peringkat rendah hingga $773,850 untuk Jurutera Perkakasan di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Woven by Toyota. Dikemas kini terakhir: 9/2/2025

$160K

Jurutera Perisian
L3 $66.8K
L4 $89.1K
L5 $127K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
Median $475K
Pengurus Produk
Median $211K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
Saintis Data
$101K
Jurutera Perkakasan
$774K
Jurutera Mekanikal
$302K
Pengurus Projek
$201K
Perekrut
$80.4K
Arkitek Penyelesaian
$206K
Pengurus Program Teknikal
$332K
Soalan Lazim

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Woven by Toyota คือ Jurutera Perkakasan at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $773,850 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Woven by Toyota คือ $203,400

Sumber Lain