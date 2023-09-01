Direktori Syarikat
Woundtech
Woundtech Gaji

Gaji Woundtech berkisar dari $5,213 dalam jumlah pampasan setahun untuk Khidmat Pelanggan di peringkat rendah hingga $203,975 untuk Pembangunan Perniagaan di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Woundtech. Dikemas kini terakhir: 9/2/2025

$160K

Pembangunan Perniagaan
$204K
Khidmat Pelanggan
$5.2K
Pengurus Program
$189K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Woundtech ialah Pembangunan Perniagaan at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $203,975. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Woundtech ialah $189,050.

