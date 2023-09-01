Woundtech Gaji

Gaji Woundtech berkisar dari $5,213 dalam jumlah pampasan setahun untuk Khidmat Pelanggan di peringkat rendah hingga $203,975 untuk Pembangunan Perniagaan di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Woundtech . Dikemas kini terakhir: 9/2/2025