Pampasan Jurutera Perisian in United States di Workday berkisar dari $139K seyear untuk P1 hingga $579K seyear untuk P6. Pakej pampasan yearan median in United States berjumlah $265K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Workday. Kemaskini terakhir: 11/2/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
P1
$139K
$120K
$12.7K
$7.2K
P2
$165K
$135K
$21.2K
$8.8K
P3
$222K
$165K
$46.8K
$9.3K
P4
$294K
$205K
$70.6K
$18.1K
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Workday, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:
25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)
25% diperoleh dalam 2nd-THN (6.25% suku tahunan)
25% diperoleh dalam 3rd-THN (6.25% suku tahunan)
25% diperoleh dalam 4th-THN (6.25% suku tahunan)
