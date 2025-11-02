Pampasan Pengurus Produk in United States di Workday berkisar dari $143K seyear untuk P1 hingga $501K seyear untuk P6. Pakej pampasan yearan median in United States berjumlah $266K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Workday. Kemaskini terakhir: 11/2/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
P1
$143K
$116K
$20.9K
$5.6K
P2
$153K
$121K
$28.4K
$3.4K
P3
$242K
$172K
$54.1K
$15.3K
P4
$277K
$193K
$63.5K
$19.8K
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Workday, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:
25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)
25% diperoleh dalam 2nd-THN (6.25% suku tahunan)
25% diperoleh dalam 3rd-THN (6.25% suku tahunan)
25% diperoleh dalam 4th-THN (6.25% suku tahunan)