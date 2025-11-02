Direktori Syarikat
Workday Pengurus Reka Bentuk Produk Gaji

Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Workday. Kemaskini terakhir: 11/2/2025

Purata Jumlah Pampasan

DKK 1.37M - DKK 1.6M
Denmark
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
DKK 1.21MDKK 1.37MDKK 1.6MDKK 1.76M
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Workday, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (6.25% suku tahunan)



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Pengurus Reka Bentuk Produk di Workday in Denmark berada pada jumlah pampasan tahunan DKK 1,758,552. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Workday untuk peranan Pengurus Reka Bentuk Produk in Denmark ialah DKK 1,211,775.

