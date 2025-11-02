Direktori Syarikat
Purata jumlah pampasan Penulis Salinan in United Kingdom di Workday berkisar dari £63.6K hingga £88.6K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Workday. Kemaskini terakhir: 11/2/2025

Purata Jumlah Pampasan

£68.1K - £80.2K
United Kingdom
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
£63.6K£68.1K£80.2K£88.6K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Workday, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (6.25% suku tahunan)



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Penulis Salinan di Workday in United Kingdom berada pada jumlah pampasan tahunan £88,569. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Workday untuk peranan Penulis Salinan in United Kingdom ialah £63,588.

