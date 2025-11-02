Pampasan Penganalisis Perniagaan in United States di Workday berkisar dari $147K seyear untuk P2 hingga $336K seyear untuk P5. Pakej pampasan yearan median in United States berjumlah $180K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Workday. Kemaskini terakhir: 11/2/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$147K
$120K
$20K
$7K
P3
$158K
$131K
$15K
$12.2K
P4
$188K
$156K
$22.1K
$10.3K
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Workday, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:
25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)
25% diperoleh dalam 2nd-THN (6.25% suku tahunan)
25% diperoleh dalam 3rd-THN (6.25% suku tahunan)
25% diperoleh dalam 4th-THN (6.25% suku tahunan)