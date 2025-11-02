Direktori Syarikat
Workday Pengurus Operasi Perniagaan Gaji

Purata jumlah pampasan Pengurus Operasi Perniagaan di Workday berkisar dari PLN 200K hingga PLN 280K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Workday. Kemaskini terakhir: 11/2/2025

Purata Jumlah Pampasan

PLN 217K - PLN 252K
Poland
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
PLN 200KPLN 217KPLN 252KPLN 280K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Workday, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (6.25% suku tahunan)



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Pengurus Operasi Perniagaan di Workday berada pada jumlah pampasan tahunan PLN 280,041. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Workday untuk peranan Pengurus Operasi Perniagaan ialah PLN 200,030.

Sumber Lain