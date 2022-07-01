Wisk Gaji

Gaji Wisk berkisar dari $100,500 dalam jumlah pampasan setahun untuk Pereka Produk di peringkat rendah hingga $232,155 untuk Jurutera Perkakasan di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Wisk . Dikemas kini terakhir: 9/11/2025