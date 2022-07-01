Direktori Syarikat
Wisk Gaji

Gaji Wisk berkisar dari $100,500 dalam jumlah pampasan setahun untuk Pereka Produk di peringkat rendah hingga $232,155 untuk Jurutera Perkakasan di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Wisk. Dikemas kini terakhir: 9/11/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $176K
Jurutera Aeroangkasa
$153K
Jurutera Perkakasan
$232K

Sumber Manusia
$133K
Jurutera Mekanikal
$216K
Pereka Produk
$101K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Wisk ialah Jurutera Perkakasan at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $232,155. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Wisk ialah $164,130.

