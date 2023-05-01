WisdomTree Gaji

Gaji WisdomTree berkisar dari $85,570 dalam jumlah pampasan setahun untuk Pembantu Pentadbiran di peringkat rendah hingga $338,300 untuk Pengurus Produk di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas WisdomTree . Dikemas kini terakhir: 9/11/2025