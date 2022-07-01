Direktori Syarikat
Wildlife Studios
Wildlife Studios Gaji

Gaji Wildlife Studios berkisar dari $19,813 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jurutera Perisian di peringkat rendah hingga $767,820 untuk Pengurus Reka Bentuk Produk di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Wildlife Studios. Dikemas kini terakhir: 10/17/2025

Jurutera Perisian
Median $19.8K

Jurutera Perisian Permainan Video

Pengurus Kejuruteraan Perisian
Median $108K
Penganalisis Perniagaan
$43.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
Penganalisis Data
$39.5K
Saintis Data
$177K
Pereka Produk
$23.2K
Pengurus Reka Bentuk Produk
$768K
Pengurus Produk
$26.1K
Pengurus Program
$105K
Pengurus Projek
$130K
Perekrut
$22.3K
Arkitek Penyelesaian
$23.1K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Wildlife Studios ialah Pengurus Reka Bentuk Produk at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $767,820. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Wildlife Studios ialah $41,538.

