Pampasan Jurutera Perisian in Brazil di WEX berkisar dari R$118K seyear untuk Software Engineer II hingga R$168K seyear untuk Software Engineer III. Pakej pampasan yearan median in Brazil berjumlah R$153K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan WEX. Kemaskini terakhir: 9/22/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
Software Engineer I
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Software Engineer II
R$118K
R$102K
R$11.8K
R$4.9K
Software Engineer III
R$168K
R$155K
R$0
R$13.4K
Software Engineer IV
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
