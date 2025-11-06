Direktori Syarikat
WeTransfer
WeTransfer Jurutera Perisian Gaji di Greater Amsterdam Area

Pakej pampasan Jurutera Perisian median in Greater Amsterdam Area di WeTransfer berjumlah €90.7K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan WeTransfer. Kemaskini terakhir: 11/6/2025

Pakej Median
company icon
WeTransfer
Software Engineer
Amsterdam, NH, Netherlands
Jumlah setahun
€90.7K
Tahap
Senior I
Asas
€90.7K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Tahun di syarikat
2-4 Tahun
Tahun pengalaman
11+ Tahun
Apakah tahap kerjaya di WeTransfer?
Block logo
+€50.8K
Robinhood logo
+€78K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.7K
Verily logo
+€19.3K
Penyerahan Gaji Terkini
Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di WeTransfer in Greater Amsterdam Area berada pada jumlah pampasan tahunan €138,432. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di WeTransfer untuk peranan Jurutera Perisian in Greater Amsterdam Area ialah €90,671.

