Direktori Syarikat
Western Union
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Jurutera Perisian

  • Semua Gaji Jurutera Perisian

  • Pune Metropolitan Region

Western Union Jurutera Perisian Gaji di Pune Metropolitan Region

Pakej pampasan Jurutera Perisian median in Pune Metropolitan Region di Western Union berjumlah ₹1.85M seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Western Union. Kemaskini terakhir: 11/6/2025

Pakej Median
company icon
Western Union
DevOps Engineer
Pune, MH, India
Jumlah setahun
₹1.85M
Tahap
Junior
Asas
₹1.85M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Tahun di syarikat
3 Tahun
Tahun pengalaman
6 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Western Union?
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed
Penyerahan Gaji Terkini
TambahTambah KompTambah Pampasan

Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksport DataLihat Pekerjaan Terbuka
Gaji Latihan Industri

Sumbang

Dapatkan Gaji Disahkan dalam Peti Masuk Anda

Langgan untuk disahkan Jurutera Perisian tawaran.Anda akan menerima pecahan butiran pampasan melalui e-mel. Ketahui Lebih Lanjut

Laman web ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Dasar Privasi dan Syarat Perkhidmatan Gugel terpakai.

Jawatan Termasuk

Hantar Jawatan Baharu

Jurutera Perisian Backend

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di Western Union in Pune Metropolitan Region berada pada jumlah pampasan tahunan ₹3,030,526. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Western Union untuk peranan Jurutera Perisian in Pune Metropolitan Region ialah ₹1,846,136.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Western Union

Syarikat Berkaitan

  • Snap
  • Spotify
  • Facebook
  • Apple
  • Pinterest
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain