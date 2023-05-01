Direktori Syarikat
WEKA
WEKA Gaji

Gaji WEKA berkisar dari $145,884 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jurutera Perisian di peringkat rendah hingga $323,375 untuk Pembangunan Perniagaan di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas WEKA. Dikemas kini terakhir: 9/20/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $146K
Pembangunan Perniagaan
$323K
Jualan
$225K

Pengurus Kejuruteraan Perisian
$322K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di WEKA ialah Pembangunan Perniagaan at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $323,375. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di WEKA ialah $273,905.

Sumber Lain