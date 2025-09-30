Direktori Syarikat
Waymo
  • Gaji
  • Pengurus Kejuruteraan Perisian

  • Semua Gaji Pengurus Kejuruteraan Perisian

  • San Francisco Bay Area

Waymo Pengurus Kejuruteraan Perisian Gaji di San Francisco Bay Area

Pakej pampasan Pengurus Kejuruteraan Perisian median in San Francisco Bay Area di Waymo berjumlah $950K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Waymo. Kemaskini terakhir: 9/30/2025

Pakej Median
company icon
Waymo
Software Engineering Manager
San Francisco, CA
Jumlah setahun
$950K
Tahap
L7
Asas
$350K
Stock (/yr)
$500K
Bonus
$100K
Tahun di syarikat
9 Tahun
Tahun pengalaman
11 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Waymo?

$160K

Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
WMU

Di Waymo, WMUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)

WMUs are Waymo's version of RSUs



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di Waymo in San Francisco Bay Area berada pada jumlah pampasan tahunan $1,114,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Waymo untuk peranan Pengurus Kejuruteraan Perisian in San Francisco Bay Area ialah $926,500.

