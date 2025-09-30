Pampasan Jurutera Perisian in Warsaw Metropolitan Area di Waymo berkisar dari PLN 80.1K seyear untuk L3 hingga PLN 97.1K seyear untuk L4. Pakej pampasan yearan median in Warsaw Metropolitan Area berjumlah PLN 87K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Waymo. Kemaskini terakhir: 9/30/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
L3
PLN 80.1K
PLN 53.4K
PLN 17.6K
PLN 9.2K
L4
PLN 97.1K
PLN 64.9K
PLN 24K
PLN 8.2K
L5
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L6
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Waymo, WMUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:
25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)
25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)
25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)
25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)
WMUs are Waymo's version of RSUs
