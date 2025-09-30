Pampasan Jurutera Perisian in San Francisco Bay Area di Waymo berkisar dari $234K seyear untuk L3 hingga $900K seyear untuk L7. Pakej pampasan yearan median in San Francisco Bay Area berjumlah $355K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Waymo. Kemaskini terakhir: 9/30/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
L3
$234K
$156K
$53.3K
$24.7K
L4
$316K
$198K
$90.9K
$26.5K
L5
$425K
$236K
$160K
$29.1K
L6
$573K
$273K
$265K
$35.4K
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Waymo, WMUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:
25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)
25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)
25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)
25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)
WMUs are Waymo's version of RSUs
