Waymo Pengurus Program Gaji di San Francisco Bay Area

Pakej pampasan Pengurus Program median in San Francisco Bay Area di Waymo berjumlah $194K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Waymo. Kemaskini terakhir: 9/30/2025

Pakej Median
company icon
Waymo
Program Manager
Mountain View, CA
Jumlah setahun
$194K
Tahap
L4
Asas
$145K
Stock (/yr)
$27.5K
Bonus
$21.8K
Tahun di syarikat
0 Tahun
Tahun pengalaman
5 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Waymo?

$160K

Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
WMU

Di Waymo, WMUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)

WMUs are Waymo's version of RSUs



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Pengurus Program di Waymo in San Francisco Bay Area berada pada jumlah pampasan tahunan $332,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Waymo untuk peranan Pengurus Program in San Francisco Bay Area ialah $228,500.

Sumber Lain