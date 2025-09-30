Pampasan Jurutera Perkakasan in San Francisco Bay Area di Waymo berkisar dari $200K seyear untuk L4 hingga $479K seyear untuk L6. Pakej pampasan yearan median in San Francisco Bay Area berjumlah $502K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Waymo. Kemaskini terakhir: 9/30/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$200K
$175K
$25K
$0
L5
$394K
$200K
$156K
$38.4K
L6
$479K
$250K
$175K
$54.7K
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Waymo, WMUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:
25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)
25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)
25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)
25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)
WMUs are Waymo's version of RSUs