Wadhwani AI Gaji

Gaji Wadhwani AI berkisar dari $13,918 dalam jumlah pampasan setahun untuk Kapitalis Teroka di peringkat rendah hingga $153,000 untuk Jurutera Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Wadhwani AI . Dikemas kini terakhir: 11/13/2025