Wachter Gaji

Gaji Wachter berkisar dari $69,650 dalam jumlah pampasan setahun untuk Sumber Manusia di peringkat rendah hingga $119,400 untuk Pereka Produk di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Wachter . Dikemas kini terakhir: 11/13/2025