VVDN Technologies
VVDN Technologies Gaji

Gaji VVDN Technologies berkisar dari $1,172 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jurutera Perkakasan di peringkat rendah hingga $122,400 untuk Pengurus Produk di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas VVDN Technologies. Dikemas kini terakhir: 11/13/2025

Jurutera Perisian
Median $100K
Jurutera Perkakasan
$1.2K
Pereka Produk
$4.6K

Pengurus Produk
$122K
Arkitek Penyelesaian
$39.7K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di VVDN Technologies ialah Pengurus Produk at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $122,400. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di VVDN Technologies ialah $39,689.

Sumber Lain