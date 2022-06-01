Vulcan Cyber Gaji

Gaji Vulcan Cyber berkisar dari $129,052 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jurutera Perisian di peringkat rendah hingga $174,125 untuk Jurutera Jualan di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Vulcan Cyber . Dikemas kini terakhir: 11/13/2025