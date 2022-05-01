VTEX Gaji

Gaji VTEX berkisar dari $30,845 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jurutera Perisian di peringkat rendah hingga $215,070 untuk Jualan di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas VTEX . Dikemas kini terakhir: 11/13/2025