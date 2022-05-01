Direktori Syarikat
VTEX
VTEX Gaji

Gaji VTEX berkisar dari $30,845 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jurutera Perisian di peringkat rendah hingga $215,070 untuk Jualan di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas VTEX. Dikemas kini terakhir: 11/13/2025

Jurutera Perisian
Software Engineer $30.8K
Senior Software Engineer $42.3K
Perunding Pengurusan
$84.1K
Pemasaran
$80.2K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

Pereka Produk
$51.6K
Pengurus Produk
$60K
Jualan
$215K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$212K
Arkitek Penyelesaian
$66.5K
Tiada jawatan anda?

Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di VTEX ialah Jualan at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $215,070. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di VTEX ialah $66,455.

Sumber Lain