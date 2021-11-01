Direktori Syarikat
VTB
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda

VTB Gaji

Gaji VTB berkisar dari $23,780 dalam jumlah pampasan setahun untuk Penganalisis Data di peringkat rendah hingga $165,340 untuk Pakar Teknologi Maklumat (TM) di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas VTB. Dikemas kini terakhir: 9/11/2025

$160K

Dibayar Setimpal, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan kerap mencapai peningkatan $30K+ (kadang kala $300K+). Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Jurutera Perisian
Median $41.3K

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Data

Jurutera DevOps

Saintis Data
Median $32.8K
Arkitek Penyelesaian
Median $83.8K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

66 10
66 10
Pereka Produk
Median $44.9K
Pengurus Projek
Median $40.3K
Penganalisis Perniagaan
Median $41.1K
Pengurus Produk
Median $54K
Penganalisis Data
$23.8K
Penganalisis Kewangan
$44.9K
Sumber Manusia
$89.8K
Pakar Teknologi Maklumat (TM)
$165K
Pemasaran
$52.7K
Jualan
$34.1K
Pengurus Program Teknikal
$128K
Kapitalis Ventura
$117K
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di VTB ialah Pakar Teknologi Maklumat (TM) at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $165,340. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di VTB ialah $44,919.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk VTB

Syarikat Berkaitan

  • Sberbank
  • HSBC
  • Commerzbank
  • Societe Generale
  • ICICI Bank
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain