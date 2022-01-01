Direktori Syarikat
Volvo Car
Volvo Car Gaji

Gaji Volvo Car berkisar dari $4,814 dalam jumlah pampasan setahun untuk Penulis Teknikal di peringkat rendah hingga $201,000 untuk Operasi Perniagaan di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Volvo Car. Dikemas kini terakhir: 10/17/2025

Jurutera Perisian
Median $66.3K

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Jurutera Perisian Jaminan Kualiti (QA)

Pengurus Produk
Median $71.1K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
Median $96.3K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
Saintis Data
Median $64K
Akauntan
$24.1K
Operasi Perniagaan
$201K
Penganalisis Perniagaan
$82.6K
Penganalisis Data
$58.7K
Jurutera Perkakasan
$22.6K
Pereka Industri
$5.9K
Pemasaran
$52.6K
Jurutera Mekanikal
$24.9K
Pereka Produk
$83K
Perekrut
$90.2K
Arkitek Penyelesaian
$69K
Penulis Teknikal
$4.8K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Volvo Car ialah Operasi Perniagaan at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $201,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Volvo Car ialah $65,187.

