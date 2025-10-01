Direktori Syarikat
VMware
Pampasan Jurutera Perisian in Ireland di VMware berkisar dari €85.7K seyear untuk P1 hingga €176K seyear untuk Staff Engineer 1. Pakej pampasan yearan median in Ireland berjumlah €130K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan VMware. Kemaskini terakhir: 10/1/2025

Purata Pampasan Mengikut Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
MTS 1
P1(Tahap Permulaan)
€85.7K
€77.1K
€0
€8.6K
MTS 2
P2
€82.1K
€65.7K
€7.6K
€8.7K
MTS 3
P3
€114K
€84.9K
€19.2K
€9.5K
Senior MTS
P4
€150K
€106K
€31.7K
€12K
Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Gaji Latihan Industri

Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di VMware, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (12.50% separuh tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (12.50% separuh tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (12.50% separuh tahunan)



Jawatan Termasuk

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Jurutera Rangkaian

Jurutera Perisian Jaminan Kualiti (QA)

Jurutera Perisian Pengeluaran

Jurutera Kebolehpercayaan Laman

Jurutera Sistem

Soalan Lazim

The highest paying salary package reported for a Jurutera Perisian at VMware in Ireland sits at a yearly total compensation of €180,035. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at VMware for the Jurutera Perisian role in Ireland is €124,097.

Pekerjaan Pilihan

Sumber Lain