Pampasan Jurutera Perisian in India di VMware berkisar dari ₹2.38M seyear untuk P1 hingga ₹8.43M seyear untuk Senior Staff Engineer. Pakej pampasan yearan median in India berjumlah ₹5.14M. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan VMware. Kemaskini terakhir: 10/1/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
MTS 1
₹2.38M
₹1.63M
₹673K
₹75.4K
MTS 2
₹3.18M
₹2.38M
₹664K
₹139K
MTS 3
₹5.12M
₹3.53M
₹1.32M
₹270K
Senior MTS
₹6.82M
₹4.75M
₹1.45M
₹611K
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di VMware, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:
25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)
25% diperoleh dalam 2nd-THN (12.50% separuh tahunan)
25% diperoleh dalam 3rd-THN (12.50% separuh tahunan)
25% diperoleh dalam 4th-THN (12.50% separuh tahunan)
Jawatan TermasukHantar Jawatan Baharu