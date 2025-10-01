Pampasan Jurutera Perisian in Greater Los Angeles Area di VMware berkisar dari $175K seyear untuk P2 hingga $480K seyear untuk Staff Engineer 2. Pakej pampasan yearan median in Greater Los Angeles Area berjumlah $175K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan VMware. Kemaskini terakhir: 10/1/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
MTS 1
$ --
$ --
$ --
$ --
MTS 2
$175K
$132K
$26.3K
$16.1K
MTS 3
$170K
$148K
$8.9K
$13.6K
Senior MTS
$236K
$180K
$35.8K
$20.7K
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di VMware, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:
25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)
25% diperoleh dalam 2nd-THN (12.50% separuh tahunan)
25% diperoleh dalam 3rd-THN (12.50% separuh tahunan)
25% diperoleh dalam 4th-THN (12.50% separuh tahunan)
