VMware Jurutera Perisian Gaji di Greater Los Angeles Area

Pampasan Jurutera Perisian in Greater Los Angeles Area di VMware berkisar dari $175K seyear untuk P2 hingga $480K seyear untuk Staff Engineer 2. Pakej pampasan yearan median in Greater Los Angeles Area berjumlah $175K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan VMware. Kemaskini terakhir: 10/1/2025

Purata Pampasan Mengikut Tahap
Tambah KompBandingkan Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
MTS 1
P1(Tahap Permulaan)
$ --
$ --
$ --
$ --
MTS 2
P2
$175K
$132K
$26.3K
$16.1K
MTS 3
P3
$170K
$148K
$8.9K
$13.6K
Senior MTS
P4
$236K
$180K
$35.8K
$20.7K
Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Gaji Latihan Industri

Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di VMware, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (12.50% separuh tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (12.50% separuh tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (12.50% separuh tahunan)



Jawatan Termasuk

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Jurutera Rangkaian

Jurutera Perisian Jaminan Kualiti (QA)

Jurutera Perisian Pengeluaran

Jurutera Kebolehpercayaan Laman

Jurutera Sistem

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di VMware in Greater Los Angeles Area berada pada jumlah pampasan tahunan $480,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di VMware untuk peranan Jurutera Perisian in Greater Los Angeles Area ialah $200,755.

