VMware
  • Gaji
  • Jurutera Perisian

  • Semua Gaji Jurutera Perisian

  • Bulgaria

VMware Jurutera Perisian Gaji di Bulgaria

Pampasan Jurutera Perisian in Bulgaria di VMware berkisar dari BGN 45K seyear untuk P1 hingga BGN 224K seyear untuk Staff Engineer 2. Pakej pampasan yearan median in Bulgaria berjumlah BGN 113K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan VMware. Kemaskini terakhir: 10/1/2025

Purata Pampasan Mengikut Tahap
Tambah KompBandingkan Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
MTS 1
P1(Tahap Permulaan)
BGN 45K
BGN 38.8K
BGN 3.9K
BGN 2.3K
MTS 2
P2
BGN 73.9K
BGN 56.8K
BGN 11.5K
BGN 5.6K
MTS 3
P3
BGN 99.6K
BGN 78.5K
BGN 15.3K
BGN 5.7K
Senior MTS
P4
BGN 121K
BGN 93.9K
BGN 18.9K
BGN 7.8K
BGN 278K

Penyerahan Gaji Terkini
TambahTambah KompTambah Pampasan

Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Gaji Latihan Industri

Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di VMware, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (12.50% separuh tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (12.50% separuh tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (12.50% separuh tahunan)



Jawatan Termasuk

Hantar Jawatan Baharu

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Jurutera Rangkaian

Jurutera Perisian Jaminan Kualiti (QA)

Jurutera Perisian Pengeluaran

Jurutera Kebolehpercayaan Laman

Jurutera Sistem

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di VMware in Bulgaria berada pada jumlah pampasan tahunan BGN 224,075. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di VMware untuk peranan Jurutera Perisian in Bulgaria ialah BGN 104,876.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk VMware

