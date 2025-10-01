Direktori Syarikat
VMware Pengurus Produk Gaji di San Francisco Bay Area

Pampasan Pengurus Produk in San Francisco Bay Area di VMware berkisar dari $193K seyear untuk P3 hingga $460K seyear untuk P7. Pakej pampasan yearan median in San Francisco Bay Area berjumlah $310K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan VMware. Kemaskini terakhir: 10/1/2025

Purata Pampasan Mengikut Tahap
Tambah KompBandingkan Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
P3
Product Manager
$193K
$155K
$18.8K
$19.2K
P4
Sr. Product Manager
$248K
$186K
$34K
$28K
P5
Product Line Manager
$277K
$208K
$35.2K
$33.3K
P6
Sr. Product Line Manager
$319K
$234K
$50.6K
$34.9K
$160K

Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Gaji Latihan Industri

Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di VMware, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (12.50% separuh tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (12.50% separuh tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (12.50% separuh tahunan)



Soalan Lazim

VMware in San Francisco Bay AreaPengurus Produk职位的最高薪酬套餐为年度总薪酬$463,000。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
VMware in San Francisco Bay AreaPengurus Produk职位的年度总薪酬中位数为$306,000。

Sumber Lain