Pampasan Pengurus Produk in New York City Area di VMware berkisar dari $200K seyear untuk P3 hingga $488K seyear untuk P6. Pakej pampasan yearan median in New York City Area berjumlah $311K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan VMware. Kemaskini terakhir: 10/1/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
P3
$200K
$158K
$25.6K
$16.1K
P4
$230K
$192K
$22.5K
$15K
P5
$272K
$191K
$44.5K
$36.3K
P6
$488K
$275K
$175K
$37.5K
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di VMware, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:
25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)
25% diperoleh dalam 2nd-THN (12.50% separuh tahunan)
25% diperoleh dalam 3rd-THN (12.50% separuh tahunan)
25% diperoleh dalam 4th-THN (12.50% separuh tahunan)