VMware Pengurus Produk Gaji di Greater Bengaluru

Pampasan Pengurus Produk in Greater Bengaluru di VMware berkisar dari ₹3.61M seyear untuk P3 hingga ₹13.27M seyear untuk P6. Pakej pampasan yearan median in Greater Bengaluru berjumlah ₹6.29M. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan VMware. Kemaskini terakhir: 10/1/2025

Purata Pampasan Mengikut Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
P3
Product Manager
₹3.61M
₹3.12M
₹283K
₹208K
P4
Sr. Product Manager
₹7.14M
₹5.15M
₹1.58M
₹413K
P5
Product Line Manager
₹11.43M
₹6.88M
₹3.46M
₹1.08M
P6
Sr. Product Line Manager
₹13.27M
₹8.27M
₹3.3M
₹1.69M
₹13.95M

Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Gaji Latihan Industri

Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di VMware, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (12.50% separuh tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (12.50% separuh tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (12.50% separuh tahunan)



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Pengurus Produk di VMware in Greater Bengaluru berada pada jumlah pampasan tahunan ₹15,105,558. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di VMware untuk peranan Pengurus Produk in Greater Bengaluru ialah ₹5,543,600.

Sumber Lain