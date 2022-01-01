Direktori Syarikat
VK Gaji

Gaji VK berkisar dari $16,887 dalam jumlah pampasan setahun untuk Pengurus Operasi Perniagaan di peringkat rendah hingga $201,000 untuk Pengurus Sains Data di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas VK. Dikemas kini terakhir: 9/16/2025

$160K

Jurutera Perisian
Junior Software Engineer $20.5K
Software Engineer $42.8K
Senior Software Engineer $64.9K
Lead Software Engineer $72.8K

Jurutera iOS

Jurutera Android

Jurutera Perisian Mudah Alih

Jurutera Perisian Frontend

Jurutera Pembelajaran Mesin

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Jurutera Perisian Jaminan Kualiti (QA)

Jurutera Data

Jurutera Perisian Pengeluaran

Jurutera Perisian Keselamatan

Jurutera DevOps

Jurutera Kebolehpercayaan Laman

Saintis Data
Junior Data Scientist $20.4K
Data Scientist $42.6K
Senior Data Scientist $57.7K
Pengurus Produk
Product Manager $52K
Senior Product Manager $48.8K

Penganalisis Data
Median $39K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
Median $80.2K
Pereka Produk
Median $36.6K

Pereka UI

Pengurus Projek
Median $45.4K
Penganalisis Keselamatan Siber
Median $30K
Pemasaran
Median $31.5K
Pengurus Operasi Perniagaan
$16.9K
Penganalisis Perniagaan
$18.2K
Pembangunan Perniagaan
$47.2K
Pengurus Sains Data
$201K
Jurutera Perkakasan
$101K
Sumber Manusia
$31.8K
Pakar Teknologi Maklumat (TM)
$47K
Undang-undang
$32K
Perekrut
$37.3K
Arkitek Penyelesaian
$62.6K

Arkitek Data

Pengurus Program Teknikal
$70.2K
Penyelidik UX
$34.7K
Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di VK, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)

Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di VK ialah Pengurus Sains Data at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $201,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di VK ialah $42,804.

Sumber Lain