Purata jumlah pampasan Perunding Pengurusan in United States di Vizient berkisar dari $74.5K hingga $109K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Vizient. Kemaskini terakhir: 12/6/2025

Purata Jumlah Pampasan

$85.6K - $97.5K
United States
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
$74.5K$85.6K$97.5K$109K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

Apakah tahap kerjaya di Vizient?

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Perunding Pengurusan di Vizient in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $108,560. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Vizient untuk peranan Perunding Pengurusan in United States ialah $74,520.

Sumber Lain

